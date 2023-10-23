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Риелтор объяснила, как понравиться арендодателю

Риелтор Никитина: чтобы понравиться арендодателю, нужно вести себя открыто

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Pexels

Чтобы понравиться арендодателю и заполучить желаемую квартиру, необходимо вести себя открыто и прозрачно. Такой совет в беседе с РИАМО дала вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина. Она подчеркнула, что в общении с владельцем жилья ни в коем случае нельзя юлить и обманывать. По ее словам, нередки случаи, когда на осмотр приезжает один человек, а жить планирует другой.

«Такие варианты вызывают только недоверие со стороны собственника и приводят к отказам в найме жилья в самый последний момент. Наоборот, следует честно рассказать о том, кто планирует проживать в квартире, и как объект будет использоваться», — отметила специалист.

Она также посоветовала отнестись с пониманием, если арендодатель интересуется какими-либо документами или просить рассказать о себе, месте работы, личной жизни. Таким образом, по ее словам, собственник пытается выяснить, насколько человек порядочен и платежеспособен.

Кроме того, эксперт рекомендовала не опаздывать на встречу более чем на 5-10 минут. Если же по каким-либо объективным причинам приходится задержаться, необходимо предупредить арендодателя по телефону, заключила она.

До этого Никитина отмечала, что самыми распространенными ошибками при сдаче квартиры в аренду являются отсутствие рекламы, нежелание проверять арендатора, а также пренебрежение подготовкой жилья к заселению.

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