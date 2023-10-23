Рэпера Big Baby Tape проверят на пропаганду наркотиков в интернете

Правоохранители обратили внимание на деятельность рэпера Big Baby Tape. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В отношении музыканта возбуждено дело по статье о пропаганде запрещенных веществ в интернете. На данный момент неизвестно, когда пройдет первое заседание.

С призывом проверить Big Baby Tape на пропаганду наркотиков к правоохранителям уже обращалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Спустя некоторое время после обращения, концерты рэпера в нескольких городах России отменили. При этом до этого события выступление на Урале уже переносилось.

Мероприятие должно было состояться 8 июня, но его перенесли на 16 июля, после чего отменили.

Ранее концерт рэпера Кишлака в Чебоксарах отменили из-за подозрений в пропаганде наркотиков.