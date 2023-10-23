Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рэпера Big Baby Tape проверят на пропаганду наркотиков в интернете

В отношении рэпера Big Baby Tape завели дело о пропаганде наркотиков

close
100%
benzogang_tape/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Правоохранители обратили внимание на деятельность рэпера Big Baby Tape. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В отношении музыканта возбуждено дело по статье о пропаганде запрещенных веществ в интернете. На данный момент неизвестно, когда пройдет первое заседание.

С призывом проверить Big Baby Tape на пропаганду наркотиков к правоохранителям уже обращалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Спустя некоторое время после обращения, концерты рэпера в нескольких городах России отменили. При этом до этого события выступление на Урале уже переносилось.
Мероприятие должно было состояться 8 июня, но его перенесли на 16 июля, после чего отменили.

Ранее концерт рэпера Кишлака в Чебоксарах отменили из-за подозрений в пропаганде наркотиков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий