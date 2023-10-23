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Власти заявили, что безработица в России находится на исторически низком уровне

Помощник президента Орешкин заявил о самом низком уровне безработицы в России

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Алексей Даничев/РИА Новости

Нынешний уровень безработицы в России находится на исторически низком уровне. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на парламентских слушаниях в Госдуме, пишет ТАСС.

В настоящее время он находится на уровне в 3%, отметил Орешкин. По его словам, такого низкого показателя в России еще не было.

Помощник президента обратил внимание, что частный бизнес помог настроить новые каналы поставок и создать тысячи новых брендов. Они успешно заменяют компании, которые не работают на российском рынке.

В начале октября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что в России могут ввести ежегодную индексацию пособия по безработице. По его словам, в закон о занятости предложено внести поправку, которая позволит проводить индексацию пособия по безработице ежегодно с учетом фактической инфляции.

Министр отметил, что в бюджете на 2024-2026 годы уже заложены средства на индексацию пособий. В частности, в 2024 году максимальные выплаты по безработице вырастут до 13 751 рубля, минимальные — до 1 613 рублей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила уровень безработицы в российских регионах.

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