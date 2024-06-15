Румыния отказала Белоруссии в участии в ПА ОБСЕ

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Румынии Раду Филип заявил, что Бухарест отказал Минску в участии в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

Филип подчеркнул, что румынская сторона приняла решение не допускать к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ не только Российскую Федерацию, но и Белоруссию.

По словам Филипа, в отношении некоторых членов российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ действуют ограничительные меры на уровне Евросоюза.

До этого депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Чепа заявил, что Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но за очередной выпад против РФ последует ответ.

Также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отказ в выдаче Румынией виз для делегации Российской Федерации в ПА ОБСЕ делает актуальным вопрос о целесообразности пребывания России в организации.

Ранее в парламенте РФ назвали «никчемными болтунами» членов ПАСЕ.