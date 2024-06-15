Стало известно, перейдет ли вратарь сборной Ирана в «Спартак»

Голкипер «Персеполиса» и сборной Ирана Алиреза Бейраванд не перейдет в межсезонье в московский «Спартак». Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил агент футболиста Кова Тилавпур.

По его словам, футболист не захотел переезжать в Россию.

В минувшем сезоне Бейраванд провел за клуб 26 матчей, в которых пропустил 18 мячей. В половине игр вратарь смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Спартак» завершил минувший сезон Российской премьер-лиги на пятом месте, набрав по итогам 30 туров 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Судьба чемпионства решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1.

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