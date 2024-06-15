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Французская компания может потерять урановый рудник в Нигере

Bloomberg: французскую Orano могут лишить права добычи урана на руднике в Нигере

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Petr David Josek/AP

Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano SA может лишиться права добывать уран на одном из крупнейших месторождений мира Имурарен в Нигере. Об этом сообщает Bloomberg.

В распоряжении агентства оказалось письмо министерства горнодобывающей промышленности Нигера. В нем утверждается, что второе и последнее уведомление подойдет к концу 19 июня 2024 года. После этого разрешение на деятельность компании Orano SA будет отозвано.

Агентство подчеркивает, что предложенный компании план разработки месторождения не соответствует ожиданиям властей Нигера.

До этого стало известно, что парламент Киргизии отменил установленный в 2019 году мораторий на разработку в стране урановых месторождений.

В пресс-службе законодательного собрания республики отметили, что инициатором законопроекта выступил премьер Акылбек Жапаров. Также в релизе подчеркнули, что принятие закона будет сопровождаться мониторингом со стороны госорганов современных технологий по добыче урана и тория, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США.

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