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На видео попали утки, которые напали на пешехода в Подмосковье

Появилось видео с нападением уток на помогавшего им пешехода в Подмосковье

В подмосковной Лобне семья уток напала на пешехода, который помогал им перейти дорогу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Пернатое нападение в подмосковной Лобне. Утка-папа отчаянно защищает свое семейство от кожаных», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что утиное семейство успешно переходит дорогу и запрыгивает на тротуар. Однако птенцы остаются позади на трассе, поскольку они не смогли забраться. В итоге автор видео решил помочь утятам, но это агрессивно восприняла взрослая птица и налетела на мужчину.

До этого сотрудники Парка Горького спасли детеныша кряквы, который остался без мамы-утки. Птенца заметили сотрудники природной территории на Голицынском пруду — утенка окружили несколько взрослых огарей, а крякв или других птенцов поблизости не было. Тогда утенка забрали и решили вырастить в специальном вольере.

Ранее в центре Москвы женщина перекрыла дорогу из-за семьи уток и попала на видео.

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