В Москве выросло число госпитализированных с ботулизмом после отравления готовой едой

Число госпитализированных в Москве с ботулизмом, которые отравились готовой едой, увеличилось до 18 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Роспотребнадзора, часть из этих людей ела салат лобио от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»), другие — салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Пострадавшим, которые в настоящее время находятся в больницах, от 18 до 46 лет.

Отмечается, что продажу продукции этих двух компаний уже приостановили.

Первым о массовом отравлении сообщил телеканал РЕН ТВ, по его данным, в больницы попали 10 человек. По информации канала, трое из них ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке. Telegram-канал «112» писал, что восемь человек находятся в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

При этом московский департамент здравоохранения уточнил, что о массовом отравлении речи не идет, а инфекцию подозревают у четырех пациентов.

Ранее российский подросток отравился неизвестным веществом в школе-интернате и попал в больницу.