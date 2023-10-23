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В Петербурге минувшее воскресенье стало самым холодным днем осени

Синоптик Колесов: 22 октября стало самым холодным днем в Петербурге этой осенью

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Depositphotos

В Петербурге зарегистрировали самый холодный на текущий момент день осени 2023 года. Им стало 22 октября, о чем сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«Вчера в Санкт-Петербурге был самый холодный день этой осени. Температура воздуха менялась очень мало от ночи к дню, и среднесуточная температура составила всего +1,3 градуса, а максимальная +3,3 градуса», — написал метеоролог.

Эксперт предупредил, что вторая половина начавшейся недели может оказаться еще прохладнее из-за прихода антициклона. Колесов прогнозирует, что примерно со среды в Ленобласти и Петербурге температура воздуха будет опускаться ниже нуля по ночам и составит –1...–3 градуса. Днем же, согласно прогнозу синоптика, столбики термометров будут подниматься всего до +1...3. В целом ожидается, что температура будет ниже нормы на 2–4 градуса.

При этом из-за антициклона скорость ветра будет очень небольшой. Дождей также будет мало. А со вторника, утверждает Колесов, из-за облаков покажется солнце.

Ранее сообщалось, что в Петербург хотят привезти выставку о панках и «Короле и шуте».

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