Эксперты объяснили разницу между ботоксом и кератином в уходе за волосами

В России все большей популярностью пользуются процедуры по восстановлению волос — ботокс и кератиновое выпрямление. Эти процедуры различаются по многим параметрам. Так, если при кератиновом восстановлении волосы заполняются недостающим кератином, приобретая гладкость, то ботокс не меняет структуру волос — он направлен именно на целебный эффект, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

У процедур разная длительность эффекта. Так, у ботокса эффект непродолжительный — от 1,5 до 2 месяцев (мыть голову при этом нужно бессульфатными шампунями), а у кератина — до полугода при правильном уходе за волосами.

Специалисты советуют выбирать кератин для сухих, блеклых, вьющихся и безжизненных волос. Но если волосы повреждены, то кератин не принесет нужного результата, а эффект быстро пропадет. В этом случае лучше отдать предпочтение ботоксу, который считается универсальной оздоровительной процедурой. Он помогает при ломкости и сечении волос, при повышенной пушистости.

Процедуры также различаются вариантами нанесения: кератин закрепляется на волосах горячим утюжком, а ботокс наносят как горячим, так и холодным способом.

Недостатки кератина — более плотные и тяжелые волосы и потеря объема, а также наличие в составе формальдегидов, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Недостатки ботокса — непродолжительный эффект и необходимость соблюдения правил ухода за волосами после процедуры.

У процедур также есть противопоказания — их нельзя делать людям с онкологическими заболеваниями, в период лактации и при наличии заболевания волос и кожи головы.

Напомним, ученые ранее предупредили, что химические средства для выпрямления волос могут вызывать рак. Так, многие составы для выпрямления содержат формальдегид, при регулярном применении которого, по данным HealthNews, риск развития рака повышается вдвое, а также возникает угроза бесплодия.