В России определят единое время запрета на шум дома

В понедельник, 23 октября, в Государственную думу внесут обновленный и доработанный законопроект о тишине, пишет газета «Известия».

Как сообщается, документ предусматривает введение единых правил, которых в настоящее время нет, — запрет на шум с 23:00 до 7:00.

Также законопроект определяет единое время для шумных строительных работ. Согласно документу, их разрешается проводить с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Кроме того, законопроект предполагает, что жильцы получат право «выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний (УК)», которые будут заниматься профилактикой и фиксацией противоправных действий нарушителей тишины.

Документом также предлагается ввести штрафы для нарушителей: за совершенное впервые правонарушение — от 500 до 2 тыс. рублей для граждан; от 5 тыс. до 10 тыс. руб. — для должностных лиц; от 20 тыс. до 50 тыс. руб. — для юридических лиц.

«Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создает все необходимые правовые механизмы», — сказал в беседе с «Известиями» депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

До этого юрист Ольга Безбородова назвала законные способы борьбы с соседями, устраивающими вечеринки по ночам.

Ранее дачница была ранена из пневматики одним из соседей из-за шума с ее участка.