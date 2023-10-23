В Китае заявили о планах продолжать поставки гумпомощи в сектор Газа

Пекин намерен и дальше оказывать гуманитарную помощь палестинскому народу по двусторонним каналам и через сотрудничество с ООН. Об этом сообщил специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь, передает ТАСС.

Как он сказал, китайские власти высоко оценивают усилия Египта по стабилизации гуманитарной ситуации на территории сектора Газа. Более того, Пекин всецело поддерживает решение Каира открыть коридор для доставки товаров первой необходимости в палестинский анклав.

«Китай оказывал и будет продолжать оказывать чрезвычайную гуманитарную помощь Палестине по каналам ООН и двусторонним каналам, чтобы помочь облегчить гуманитарный кризис, с которым сталкивается население Газы», — подчеркнул Чжай Цзюнь.

21 октября в сектор Газа прибыла первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью. Транспортные средства попали в палестинский анклав, проехав через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с Египтом.

На следующий день в сектор Газа отправилась вторя группа грузовиков, которые доставили местным жителям товары первой необходимости. Также вечером 22 октября в палестинский анклав проехали еще 14 грузовиков.

Ранее в Израиле рассказали о проверках гуманитарной помощи для палестинцев на наличие оружия.