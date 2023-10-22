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Минздрав Израиля сообщил о более 5400 пострадавших из-за нападения ХАМАС

Минздрав Израиля: 5431 израильтянин пострадал из-за атак ХАМАС

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Amir Cohen/Reuters

По меньшей мере 5431 израильтянин пострадал в результате нападения на страну палестинского радикального движения ХАМАС, сообщил в Telegram Минздрава Израиля.

По последним данным ведомства, за 22 октября госпитализировано 302 пострадавших, в их числе 43 — тяжелораненых.

В свою очередь минздрав сектора Газа сообщил о более 14245 пострадавших из-за ударов по анклаву.

Как сообщала газета The Financial Times, Израиль принял решение разорвать связи с сектором Газа после окончания войны с палестинским движением ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Боевики организации вошли на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.

Армия обороны Израиля начала против ХАМАС операцию «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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Война в Израиле
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