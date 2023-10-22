Девочку-подростка, которую избили в детдоме под Омском, переведут в другое учреждение

Девочку-подростка, которую избили и заставили мыть унитазы голыми руками в детдоме под Омском, переведут в другое учреждение. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на детского омбудсмена по региону Елизавету Степкину.

По словам Степкиной, 23 октября в Большие Уки, где произошел инцидент, выедет проверяющая комиссия. Она также отметила, что в последнее время подобных случаев в регионе не происходило.

«Выводы будут после проверки. Девочка пострадавшая будет переведена в другое учреждение, подведомственное министерству образования Омской области», — рассказала омбудсмен.

До этого губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил проверить все детдома в регионе после видео с избиением девочки-подростка. К несовершеннолетним также направили психологов из областного Центра поддержки семьи.

Ранее воспитанник омского детдома, где издевались над девочкой-подростком, заявил, что там ломают психику.