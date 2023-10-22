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Девочка напилась и попала в больницу, упав с электросамоката в Петербурге

В Петербурге девочка напилась, упала с электросамоката и попала в больницу

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pexels.com

В Петербурге 13-летняя девочка напилась и попала в больницу в состоянии средней степени тяжести, упав с электросамоката. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в Невском районе города. Девочка употребила неустановленное количество алкоголя и отправилась в путь на электросамокате.

Во время движения по улице Крыленко она упала с транспортного средства — после произошедшего девочку доставили в больницу. Там медики диагностировали у несовершеннолетней закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и острое отравление этанолом.

Мать ребенка, находящегося в медицинском учреждении, на звонки не отвечает, передает телеканал. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее родителям объяснили, как понять, что ребенок начал употреблять наркотики.

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