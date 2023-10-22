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На Украине стали ставить женщин с медицинским образованием на воинский учет

ТАСС: всех женщин-медиков и фармацевтов в Киеве ставят на воинский учет

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Gleb Garanich/Reuters

Всех женщин-медиков и фармацевтов в Киеве ставят на воинский учет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что речь идет в том числе и о тех, кто уже не работает по специальности. Жители города сообщают о массовых увольнениях врачей с целью эмигрировать до отправки на фронт. Отмечается, что в настоящий момент постановка на воинский учет не сопровождается мобилизацией. Закон о постановке лиц с медобразованием в возрасте от 18 до 60 лет вступил в силу в начале октября.

До этого Минобороны Украины рассказало, как граждане пытаются избежать мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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