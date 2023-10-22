В Мексике произошло крупное землетрясение

Национальная сейсмологическая служба Мексики сообщила о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло на территории штата Герреро на юге страны вечером 21 октября. Соответствующая публикация размещена на странице службы в социальной сети X.

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 57 км к юго-востоку от города Сан-Маркос, население которого составляет около 13,3 тыс. человек, а его очаг залегал на глубине 10 км. При этом о пострадавших и разрушениях не известно.

После крупного землетрясения последовали четыре афтершока магнитудой 4,9, 4,9, 4,4 и 4,4.

Также 21 октября на юге Непала произошло землетрясение магнитудой 5,2. Согласно информации Геологической службы США, очаг стихии залегал на глубине 24,7 километра. Эпицентр землетрясения располагался в 35 км к северо-востоку от населенного пункта Бхаратпур.

7 октября в Мексике было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9.

Эпицентр находился в 109 км к юго-западу от города Минатитлан с населением около 112 тыс. человек. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.