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В Британии предсказали Украине новые трудности зимой из-за действий России

RUSI: Украине предстоит тяжелая зима из-за будущих ударов РФ по инфраструктуре

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Efrem Lukatsky/AP

Научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSIДжек Уотлинг предсказал Украине новые трудности зимой из-за действий России. Об этом сообщается на сайте института.

По мнению эксперта, Украине необходимо готовиться к тяжелой зиме, ведь будущие российские удары по критической инфраструктуре страны являются угрозой стратегического масштаба.

Уотлинг подчеркнул, что российская сторона получает все больше ударных вооружений, а промышленность России показала двукратный рост производства ракет дальнего действия за последний год.

Он добавил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникнут новые сложности в силу материального превосходства России. 

До этого уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Тшечаковская заявила, что будущая зима может оказаться тяжелой для Западной Европы по причине нехватки электроэнергии.

По ее словам, Польша основательно подготовилась к началу отопительного сезона: заполнила газохранилища, запаслась углем.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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