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Бастрыкин поручил доложить ему об ограбивших ребенка подростках-мигрантах

СК: Бастрыкин поручил доложить ему о мигрантах, ограбивших ребенка в Самаре

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о действиях подростков-мигрантов, ограбивших ребенка в Самаре. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СК утверждают, что подростки из стран ближнего зарубежья преследовали детей и выкрикивали им вслед угрозы.

По данному делу было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Председатель СК поручил руководителю Следственного управления ведомства по Самарской области доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.

Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн заявил, что
людей, которые оскорбили самарского губернатора Дмитрия Азарова, удалось установить, они были задержаны.

Установлено, что братья долгое время терроризировали своих сверстников в округе, устраивая конфликты.

Старший из них уже арестован, а младшего поместили в центр временного содержания для последующей экстрадиции из РФ, обратил внимание депутат Государственной думы.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

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