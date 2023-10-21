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Армия обороны Израиля обстреляла рынок в секторе Газа

МВД Палестины: израильские военные обстреляли рынок Нусейрат в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по рынку Нусейрат, расположенному в секторе Газа. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Палестины, передает РИА Новости.

В заявлении указано, что в результате атаки пострадало большое количество людей. Однако представители ведомства пока не стали уточнять точное число раненых.

«Большое количество пострадавших в результате израильского обстрела по рынку Нусейрат», — подчеркнули в министерстве.

21 октября палестинское движение ХАМАС обстреляло израильский город Ашкелон, который находится на юго-западе страны. Как рассказали представители движения, операция была проведена в ответ на применение насилия по отношению к мирным жителям.

В этот же день израильские военные совершили налет на дом командира – основателя боевого крыла ХАМАС — бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» — Салеха аль-Арури. По данным газеты The Times of Israel, он также является заместителем главного лидера движения Исмаила Хании.

Издание отметило, что операция прошла на Западном берегу реки Иордан. При этом бойцам ЦАХАЛ удалось задержать Салеха аль-Арури, но его дальнейшая судьба в настоящее время остается неизвестна.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили о готовности к любому развитию событий на Ближнем Востоке.

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