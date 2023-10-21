Ультраправые попытались осквернить памятник советским солдатам в Будапеште

Члены венгерской националистической партии «Йоббик» устроили провокационную акцию со стелой советским героям-освободителям в Будапеште: ее попытались обернуть черной пленкой. Трансляцию ультраправые вели на странице партии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как пишет РИА Новости, на место проведения акции приехали более 20 полицейских, а сотрудники муниципальных служб оперативно сняли пленку с памятника.

Свою провокацию «Йоббик» приурочила к годовщине Венгерского восстания, которое произошло в 1956 году. Из-за тех событий партия даже предлагала в парламенте снести стелу советским воинам, однако правящая коалиция, состоящая из «Фидес» и Христианско-демократической народной партии, отклонила инициативу.

В российском посольстве рассказали журналистам, что дипломаты намерены пожаловаться на случившееся венгерским властям, когда в стране закончатся долгие выходные: годовщина начала Венгерского восстания — нерабочий день на территории государства.

Стела, посвященная советским солдатам и находящаяся на площади Свободы в Будапеште, была создана и установлена в 1945 году. Она является символом памяти о 140 тыс. советских воинах, положивших жизнь за освобождении Венгрии.

Ранее в Швейцарии раскрасили монумент российским воинам.