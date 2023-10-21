Гуманитарный центр доставил кровати и одеяла переселенцам из Нагорного Карабаха

Российско-армянский центр гуманитарного реагирования направил больше 1,5 тонны помощи для переехавших в Армению жителей Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале центра.

«Российско-армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла муниципалитетам городов Севан и Гавар. Более 1,5 тонны гуманитарной помощи помогут местным властям в организации пунктов временного размещения», — следует из сообщения.

Как пояснили в РАЦГР, вскоре имущество для организации теплых спальных мест доставят и в другие районы Армении.

Помимо того, сейчас ведется работа по линии Министерства иностранных дел РФ с доставкой большого объема продовольственных товаров. Для этого задействуют авиацию МЧС России.

До этого правительство Армении выделило $20 млн для единовременной выплаты беженцам из Карабаха. Средства из резервного фонда получат около 80 тысяч человек.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.