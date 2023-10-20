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Дмитрий Муратов* обжаловал в суде его внесение в реестр иноагентов

Журналист Муратов обжаловал решение о внесении его в список иноагентов

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Максим Блинов/РИА Новости

Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в суде его внесение в реестр иноагентов, сообщает «Интерфакс».

Муратов в своем иске просит суд исключить его из данного реестра. В пресс-службе «Новой газеты» также подтвердили подачу иска.

Минюст России внес Муратова в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года.

Тогда же список иноагентов также пополнился восемью людьми и одной организацией. В их числе оказались обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Оксана Баршева (признана в РФ иностранным агентом), более известная как Ксения Ларина, чеченский историк Майрбек Вачагаев (признан в РФ иностранным агентом) и ведущий информационной службы на канале «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) Денис Катаев (признан в РФ иностранным агентом).

Кроме того, иноагентами были признаны экс-глава штаба Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) в Воронеже Евгений Карпов (признан в РФ иностранным агентом), писатель Олег Радзинский (признан в РФ иностранным агентом), бывший депутат петербургского Заксобрания Максим Резник (признан в РФ иностранным агентом), экономист Константин Сонин (признан в РФ иностранным агентом), а также антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (New Tuva).

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

*  признан в РФ иностранным агентом
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