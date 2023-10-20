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Министр науки и образования прокомментировал решение снести памятник Келдышу в Риге

Фальков: решение снести памятник математику Келдышу вызывает разочарование

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Решение Рижской думы снести памятник выдающемуся математику Мстиславу Келдышу вызывает глубокое разочарование, цитирует главу Минобрнауки России Валерия Фалькова Telegram-канал «Минобрнауки России».

«Считаю принципиально важным сохранять память о выдающихся деятелях науки и техники, вклад которых принадлежит всему человечеству. В этой связи, конечно, глубокое разочарование у меня вызвала новость о решении властей одной из стран снести памятник выдающемуся математику, организатору космической программы Мстиславу Келдышу, установленный в Риге — городе, где он родился», — сказал Валерий Фальков на втором национальном форуме преподавателей истории в Тобольске.

Ранее Рижская дума поддержала решение о сносе памятника выдающемуся советскому ученому, создателю математических основ советского ракетно-ядерного щита, бывшему президенту Академии наук СССР Келдышу.

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