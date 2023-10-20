Число погибших в Израиле россиян выросло до 20

Число российских граждан, погибших в Израиле в результате эскалации ближневосточного конфликта, выросло до 20. Об этом в интервью для газеты «Известия» сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

По словам дипломата, среди погибших есть гражданские лица и сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, имеются данные о погибших представителях военных структур.

Также собеседник издания отметил, что в настоящее время в списках пропавших без вести числятся семь граждан России. Более того, двое россиян с двойным гражданством оказались в заложниках у палестинского движения ХАМАС.

«Предполагаем, что их может быть больше по всем категориям, которые озвучил, потому что не все данные имеются даже у израильской стороны», — уточнил посол.

19 октября пресс-секретарь дипломатического представительства РФ в Израиле Марина Рязанова заявила, что с начала конфликта в стране погибли 19 российских граждан. Как она сказала, еще семь человек считаются пропавшими без вести.

На следующий день министерство иностранных дел РФ рекомендовало гражданам страны отказаться от поездок на Ближний Восток. Особенно ведомство призвало россиян воздержаться от посещения Израиля, сектора Газа, Ливана и Иордании.

Ранее в МИД РФ назвали число эвакуированных из Израиля граждан страны.