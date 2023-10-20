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Диетолог назвала главный фактор, запускающий механизмы ожирения

Диетолог Белоусова: механизмы ожирения не запустятся при нормальном питании

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Freepik.com

Какие бы механизмы ни закладывались в ожирение – от генетики до эндокринологии – спусковым крючком становится именно питание, считает диетолог Анна Белоусова. При нормальном питании эти механизмы не реализуются, поэтому в случае появления проблем с лишним весом в первую очередь следует обратиться к диетологу, заявила она в беседе с НСН.

«Какие бы механизмы ни были бы заложены в ожирение (генетика, сидячий образ жизни, эндокринология), ни один из них не реализуется, если человек нормально питается по калорийности, – убеждена эксперт. – Именно нарушение питания служит спусковым механизмом для того, чтобы все остальные факторы, предрасполагающие к ожирению, реализовывались».

Разбираться с этими проблемами нужно вместе с диетологом. Обращаться к нему Белоусова призвала раньше, чем к терапевту, фитнес-тренеру, эндокринологу.

Эксперт также не согласилась с оценкой Минздрава, по данным которого ожирением страдают 11% россиян.

«Лишь мы чуточку углубимся в менее крупные города, мы увидим, что ожирением страдают гораздо больше россиян, чем 11%», – заявила она, добавив, что даже указанный ведомством показатель – это уже угрожающая цифра, так как от ожирения страдает весь организм человека.

Большее количество людей с ожирением живут в США, Россия в этом рейтинге находится на четвертом месте, сообщила Белоусова. Реже с такой проблемой сталкиваются в странах Средиземноморья, Японии, в скандинавских странах.

Напомним, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что проблема ожирения с каждым годом распространяется все шире, в том числе среди несовершеннолетних. За последние пять лет, по его данным, доля россиян, страдающих этим заболеванием, выросла на 30%.

Врачи ранее заявили, что ожирение может стать причиной многих заболеваний, в том числе онкологических.

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