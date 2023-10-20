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Женщине выплатили компенсацию после того, как ошибочно диагностировали у нее рак

NDTV: британка, которой ошибочно диагностировали рак, получила компенсацию

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Hudgell Solicitors

Британке выплатили компенсацию после того, как врачи ошибочно лечили ее от рака в течение двух лет, пишет NDTV.

В 2019 году у 33-летней Меган Ройл из Восточного Йоркшира диагностировали рак кожи. В ходе лечения она прошла иммунотерапию и приняла меры по сохранению яйцеклеток из-за потенциального влияния препаратов на ее фертильность. Однако спустя два года после начатой терапии британка узнала, что ей неправильно поставили диагноз.

«Вы просто не поверите, что такое может произойти, и до сих пор у меня нет объяснения, как и почему это произошло. Я провела два года, думая, что у меня рак, прошла все лечение, а затем мне сказали, что рака вообще не было», — жалуется Меган.

Теперь женщине в результате досудебного урегулирования спора положена компенсация от двух фондов национальной службы здравоохранения Представители фонда, в который входит больница, где лечилась британка, принесли ей свои извинения.

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