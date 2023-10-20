В центре Петербурга 11 уроженцев Узбекистана подрались из-за соотечественницы

Уроженцы Узбекистана устроили драку из-за женщины в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Массовая драка произошла в ночь на 17 октября на улице Достоевского. После получения сообщения о конфликте возле кафе «Каттакурган» туда прибыли полицейские.

Правоохранители доставили в отдел полиции 12 граждан Узбекистана, в возрасте от 23 до 42 лет, включая 34-летнюю женщину, работающую парикмахером. Как выяснилось, именно из-за нее и произошла уличная разборка, в результате которой два человека оказались в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и многочисленными ушибами.

На задержанных составили шесть протоколов о нарушении миграционного законодательства, восемь — за мелкое хулиганство. Кроме того, по итогам проверки было возбуждено уголовное дело. В хулиганстве подозревают четверых зачинщиков конфликта.

По информации портала «Фонтанка.ру», заведение узбекской кухни, неподалеку от которого и произошел ночной инцидент, неоднократно становилось объектом жалоб местных жителей. С начала года жильцы пятиэтажного дома пожаловались на кафе, занимающее цокольный этаж, почти 20 раз. К настоящему времени полиция все же приостановила его работу.

Ранее в Ростове-на-Дону две цыганские семьи подрались из-за невесты.