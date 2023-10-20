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Врач объяснила, почему детям вредно грызть ручки и карандаши

Стоматолог Васильева: ручки и карандаши могут вызвать смещение зубов у детей

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Depositphotos

Детям вредно грызть ручки и карандаши, поскольку твердые предметы могут вызвать смещение зубов. Об этом в интервью РИАМО предупредила детский стоматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Васильева. Кроме того, по ее словам, на письменных принадлежностях большое количество вредных микроорганизмов.

«Карандаши, ручки и другие предметы зачастую довольно твердые, поэтому, когда они регулярно оказывают воздействие на формирующийся прикус, они вызывают смещение зубов. Похожая проблема есть и у малышей. Сосание пальца или неправильно подобранной соски вызывает патологии прикуса, с которыми в дальнейшем работает врач-ортодонт», — сказала Васильева.

Она также напомнила, что главный враг здоровья зубов — это сахар, в частности сладости и газировка.

Главный врач сети стоматологических клиник «Эстет» Сабит Алиев до этого рассказал, к каким печальным последствиям может привести кариес, если его не лечить. Среди них, по его словам, разрушение эмали, сколы и трещины на зубах.

Ранее стоматолог предостерегла от ежедневного использования отбеливающих зубных паст.

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