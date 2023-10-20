В Киеве прокомментировали законопроект о запрете УПЦ

Глава государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что законопроект о запрете в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не будет ограничивать свободу религии. Его слова в эфире национального телемарафона передает РИА Новости.

Еленский указал, что в Верховной раде было зарегистрировано более 10 законопроектов, которые так или иначе касались УПЦ Московского патриархата.

«Правительственный законопроект — единственный, который может реально работать, а не быть политическим заявленным. Это единственный законопроект, который отвечает обязательствам, взятых на себя Украиной при вступлении в совет Европы в 1995 году», — сказал глава госслужбы Украины по этнополитике.

До этого на сайте юридического отдела УПЦ появилось заявление о том, что принятый Верховной радой в первом чтении законопроект о запрете УПЦ не соответствует Европейской конвенции по правам человека и конституции страны. В сообщении отмечалось, что законопроект нарушает право на свободу вероисповедания и содержит существенные недостатки юридической техники.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказывал мнение, что возможный запрет канонической Украинской православной церкви на территории Украины является «грязной политикой, густо замешанной на кокаине и сатанизме».

Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, предполагающий запрет канонической УПЦ на Украине.