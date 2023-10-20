В Великом Новгороде стартовал всероссийский семинар «Без срока давности»

В Великом Новгороде 19 октября состоялось торжественное открытие Всероссийского семинара «Без срока давности», сообщает пресс-служба Росмолодежи. Для участия в семинаре приехали 200 молодых патриотов из 45 регионов России.

В течение четырех дней участники семинара обсудят ключевые вопросы, связанные с сохранением памяти о жертвах немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой Отечественной войны, и обменяются опытом по реализации военно-патриотических мероприятий на территории своих регионов.

Руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи Иван Радько отметил, что этот проект о том, что каждый может внести свой вклад в сохранение исторической памяти.

«Многие уже не первый год посещают наш Всероссийский семинар и стали частью нашего большого сообщества. Очень хочется, чтобы за эти четыре дня вы нашли новых единомышленников и рассказали уже о тех наработках проекта, которые есть в ваших регионах, ваших общественных организациях, школах и вузах», — обратился он к участникам.

Отмечается, что образовательная программа включит четыре блока. Основным направлением ее станет исследование и подготовка новых форматов реализации мероприятий Федерального проекта «Без срока давности» в системе патриотического воспитания детей и молодежи.

Особое внимание будет уделено тренерскому блоку. Участникам в ходе работы с тренерами предстоит подготовить рекомендации по использованию в педагогической практике материалов федерального проекта «Без срока давности», разработать концепцию плана реализации проектов в рамках федерального проекта «Без срока давности» на 2024 календарный год, разработать методические рекомендации при взаимодействии с правоохранительными органами власти по тематике геноцида, провести анализ существующих и разработать новые форматы проведения и организации мероприятий творческой направленности с тематикой проекта «Без срока давности».

Напомним, организаторами семинара выступают программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи совместно с общероссийским общественным движением по увековечению памяти защитников Отечества «Поисковое движение России» и комитетом молодежной политики Новгородской области.