Суд арестовал мэра иркутского Тулуна, обвиняемого в мошенничестве

Иркутский суд арестовал мэра города Тулун Юрия Кариха, задержанного по статье о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя иркутской областной прокуратуры.

Кировский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора заключил Кариха под стражу до 1 декабря.

Троим обвиняемым ранее избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, еще двое были ограничены судом в определенных действиях, отметил представитель прокуратуры.

17 октября СК сообщал, что Юрию Кариху и пяти его подчиненным предъявлено обвинение в мошенничестве с жильем после масштабного наводнения в Тулуне в 2019 году.

По версии следствия, градоначальник вместе с сотрудниками администрации муниципального образования организовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению как нуждающихся.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.