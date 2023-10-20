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Возмутившийся награждением сына Кадырова депутат извинился за эмоциональность

Депутат Хамаев извинился за излишнюю эмоциональность своего выступления

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Максим Богодвид/РИА Новости

Депутат Госсовета Татарстана, председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев принес свои извинения за излишнюю эмоциональность во время последнего выступления в парламенте, сообщил «Татар-информ».

На 48-м заседании парламента республики, которое прошло 19 октября, народный избранник вспомнил историю с избиением в СИЗО Грозного молодого человека, подозреваемого в сожжении Корана. Глава Чечни Рамзан Кадыров позже сам подтвердил, что задержанного бил его 15-летний сын Адам, а позже присвоил ему звание Героя Чечни.

«Значит, глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая эту свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?» — сказал Хамаев.

Однако позднее в тот же день Хамаев обратил внимание, что высказывал сугубо личное мнение, которое не поддержали его коллеги.

«Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами», — заключил депутат.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео встречи с избитым его сыном поджигателем Корана.

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