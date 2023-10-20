Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве

Впервые за вечер сигналы воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, предупреждая население об угрозе ракетного удара. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали в Тель-Авиве и в центральной части Израиля», — отмечается в публикации.

17 октября сирены воздушной тревоги прозвучали в крупном городе Беэр-Шева на юге Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ответ на обстрел противотанковыми ракетами города Метула на границе с Ливаном танки начали наносить удары.