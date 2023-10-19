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Политолог Данилин: Россия продолжит отстаивать ценности спортивной солидарности

Политолог заявил о политизации олимпийского спорта

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Global Look Press

Сегодня международные спортивные организации фактически оказались захвачены представителями Запада и стали инструментом давления на страны, не угодные западному истеблишменту — через различные ограничения и санкции атлеты из этих государств изолируются. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Эксперт выразил согласие с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим в ходе своего выступления на Международном спортивном форуме в Перми такие решения расистской и этнической дискриминацией.

По мнению эксперта, подход международных спортивных организаций, запрещающих спортсменам участвовать в соревнованиях или же вынуждающих их отказаться от выступления под флагами своих стран, неправомерен и нарушает спортивные идеалы и правила.

«Россия — это одна из стран-участниц возрождения олимпийского движения. Сегодня наша страна противостоит политизации спорта и будет отстаивать ценности спортивной солидарности и гуманизма, несмотря на то, что международные структуры, такие как МОК, их предали», — заявил Павел Данилин.

Политолог полагает, что России необходимо предпринимать кардинальные меры по отношению к международным спортивным организациям.

Говоря о внутренней политике, Данилин отметил, что развитие спортивной инфраструктуры и массового спорта является важнейшей задачей страны, т.к. ведет к ее оздоровлению.

«Развитие массового спорта — один из государственных приоритетов. Строятся спортивные комплексы и школы, утверждена президентская программа «Развитие физкультуры и спорта». Заинтересованность главы государства в этом вопросе подтверждается постоянным финансированием — расходы на это направление социальной политики растут», — констатировал политолог.

Он назвал Россию важнейшим центром международного спорта, добавив, что «в условиях деградации прозападных международных спортивных структур» растет важность и влияние национальных площадок, на основе которых могут быть созданы параллельные спортивные движения.

Эксперт напомнил, что в ближайшем будущем в нашей стране пройдет ряд крупных международных мероприятий в сфере спорта: игры БРИКС в Казани в июне 2024 года, Всемирные игры дружбы в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024.

19 октября президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», стартовавшего в Перми. Также глава государства провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта и по видеосвязи принял участие в открытии спортивных объектов в ряде регионов России.

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