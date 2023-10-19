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В ЕС встревожены ростом торговли «золотыми» паспортами

В Евросоюзе ужесточат визовый контроль из-за торговли «золотыми» паспортами

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Shutterstock

Власти Евросоюза встревожились возросшей торговлей «золотыми» паспортами и пообещали ужесточить визовый контроль, после того как обнаружилось, что пять стран Карибского бассейна «продали» гражданство 88 000 человек. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на доклад ЕК.

«Ряд стран продают гражданство иностранным гражданам по цене от $100 000 за человека», — отмечается в статье.

В связи с этим Еврокомиссия пообещала пересмотреть правила визового контроля после того, как стали известны масштабы торговли гражданством. Беспокойство у европейцев вызывает тот факт, что получая «золотой» паспорт карибской страны, люди смогут без виз въезжать в государства Евросоюза, указывается в материале.

Согласно информации издания, среди покупателей гражданств более остальных фигурируют иранцы, китайцы и россияне.

В июне российский миллиардер, основатель компании «Итера» Игорь Макаров появился в центре скандала по поводу смены гражданства. Речь шла о смене российского гражданства на кипрское. Отмечается, что бизнесмен остался гражданином Кипра, где в 2020 году получил «золотой паспорт». Позднее фамилия Макарова оказалась в списке россиян и украинцев, находящихся под подозрением правительства Кипра из-за выдачи «золотых паспортов» в обмен на инвестиции в 2008–2012 годы.

Ранее в Европарламенте раскритиковали Польшу из-за визового скандала.

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