Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Грета Тунберг после ареста вышла на новый протест

Guardian: Грета Тунберг спустя два дня после ареста вышла на новый протест

Шведская экоактивистка Грета Тунберг во второй раз на текущей неделе вышла на климатический протест в Лондоне. Новая акция протеста с ее участием проходит в деловом квартале города Канэри-Уорф, сообщает газета The Guardian.

Митингующие собрались у европейской штаб-квартиры американского банка JP Morgan. На митинге звучали лозунги: «Спаси климат — съешь богача», «Климатический кризис — это классовая война». Протестующие раздавали проходящим мимо клеркам банкноты номиналом 10 фунтов стерлингов. На выпущенных «банком климатического хаоса» купюрах есть надпись: «Я обязуюсь по первому требованию выплатить предъявителю сумму понесенного ущерба». Сотрудники полиции произвели ряд задержаний.

Акцию протеста организовала британская экологическая организация Fossil Free. Как заявил изданию один из ее представителей, с момента подписания Парижского соглашения по климату JP Morgan стал крупнейшим спонсором добычи ископаемого топлива. За последние семь лет этот банк вложил в отрасль $434 млн. Он ежегодно зарабатывает десятки миллиардов долларов прибыли. Защитники природы требуют от JP Morgan возместить ущерб, который топливная промышленность нанесла человечеству.

17 октября стало известно, что Тунберг была задержана полицией Лондона во время акции протеста.

До этого сообщалось, что Тунберг избежала тюремного заключения по делу о неповиновении полиции, суд назначил ей штраф в размере 1,5 тысячи шведских крон ($144). Отмечалось, что еще тысячу шведских крон 20-летняя активистка должна будет заплатить в качестве взноса в фонд помощи жертвам преступлений в Швеции.

Ранее Грета Тунберг попросила мировых лидеров прекратить «бла-бла-бла».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий