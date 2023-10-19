Россиянам рассказали, как хранить кукурузу в домашних условиях

Общественная служба новостей выяснила у экспертов, как правильно хранить кукурузу в домашних условиях. Оказалось, что существует несколько способов.

Если хранить злаковые в початках, они способны пролежать 7-10 дней, в зернах — две-три недели. При заморозке продукт будет сохранять свои свойства в течение 12-18 месяцев. Консервированная кукуруза хранится в течение 24 месяцев.

При хранении в початках, кукурузу рекомендуется очистить от волокон и листвы, выбрать только здоровые и неповрежденные экземпляры, сложить их в ящик и убрать в подвал или в холодильник.

Чтоб отделить зерна от початков, необходимо залить в емкость ледяную воду, капнуть одну чайную ложку лимонного сока, положить одну чайную ложку соли и опустить кукурузу в полученный раствор на 15 минут. После отделения зерна рекомендуется расфасовать по герметичным пластиковым пакетам и убрать в холодильник.

Мариновать кукурузу специалисты советуют в рассоле. Прежде чем заливать початки жидкостью, их необходимо отварить до готовности. Злаковые стерилизуются банке в течение 1,5-2 часов, затем закатываются.

Если выбор пал на хранение кукурузы в морозилке, початки рекомендуется сперва очистить, обдать кипятком, опустить в холодную воду на две минуты, затем высушить бумажным полотенцем, завернуть в пакет и убрать в морозильную камеру.

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