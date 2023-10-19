Пропавшая полгода назад россиянка написала мужу сообщение

В Екатеринбурге пропавшая 38-летняя женщина спустя полгода написала супругу сообщение с просьбой о помощи. Об этом сообщает kp.ru.

Женщина жила в Омске, где вышла замуж и родила дочь, но вскоре разошлась с супругом. После этого она зарегистрировала новый брак и переехала в Екатеринбург, к новому партнеру.

В мае между пропавшей и мужчиной произошла ссора, затем женщина ушла в неизвестном направлении. Супруг подумал, что она уехала в Омск. Спустя несколько месяцев, когда захотел помириться, он позвонил матери жены. Выяснилось, что ее дочь не дома, поэтому родительница обратилась к волонтерам.

Спустя около полугода возлюбленный отправил пропавшей сообщение, на которое она впервые за последнее время ответила. Женщина сообщила, что она «в аду».

По ее словам, кто-то угрожает ей, поэтому она вынуждена писать мужчине тайно. После этого екатеринбурженка перестала выходить на связь.

Ранее в Ленобласти женщина ушла в лес, сообщила близким о медведе и пропала.