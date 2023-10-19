Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пропавшая полгода назад россиянка написала мужу сообщение

В Екатеринбурге пропавшая полгода назад женщина написала мужу, что она «в аду»

close
100%
Shutterstock

В Екатеринбурге пропавшая 38-летняя женщина спустя полгода написала супругу сообщение с просьбой о помощи. Об этом сообщает kp.ru.

Женщина жила в Омске, где вышла замуж и родила дочь, но вскоре разошлась с супругом. После этого она зарегистрировала новый брак и переехала в Екатеринбург, к новому партнеру.

В мае между пропавшей и мужчиной произошла ссора, затем женщина ушла в неизвестном направлении. Супруг подумал, что она уехала в Омск. Спустя несколько месяцев, когда захотел помириться, он позвонил матери жены. Выяснилось, что ее дочь не дома, поэтому родительница обратилась к волонтерам.

Спустя около полугода возлюбленный отправил пропавшей сообщение, на которое она впервые за последнее время ответила. Женщина сообщила, что она «в аду».

По ее словам, кто-то угрожает ей, поэтому она вынуждена писать мужчине тайно. После этого екатеринбурженка перестала выходить на связь.

Ранее в Ленобласти женщина ушла в лес, сообщила близким о медведе и пропала.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий