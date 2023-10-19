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Передозировка виагры вызвала у бразильца болезненную трехдневную эрекцию

Daily Star: бразилец попал в больницу с трехдневной эрекцией после передозировки виагрой

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Мужчина из Бразилии пожаловался на трехдневную болезненную эрекцию после передозировки виагрой, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, 46-летнего мужчину пришлось срочно доставить в больницу. Он рассказал врачам, что принял виагру в большом количестве и пожаловался на болезненную эрекцию, которая не проходит даже спустя три дня.

«Силденафил, химическое название виагры, является безопасным лекарством. Однако, как и все лекарства, его необходимо применять под наблюдением врача», — рассказал ведущий уролог больницы Андре Бразилейро.

Специалист добавил, что благодаря грамотной помощи докторам удалось облегчить состояние пациента. Врач также предупредил остальных людей, что все лекарства должен назначать только специалист, и приниматься они должны согласно рецепту.

Ранее врачи описали случай, когда мужчина ослеп после приема виагры.

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