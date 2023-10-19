Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин утвердил денонсацию конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

Путин денонсировал конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Документ с указом опубликован на официальном портале правовой информации.

В сопроводительных материалах поясняется, что действие конвенции необходимо прекратить из-за того, что резолюция Комитета министров СЕ от 27 сентября 2022 года ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете. Комитет работает над мониторингом выполнения странами — участниками конвенции обязательств в области защиты национальных меньшинств.

Поэтому в сложившейся политической обстановке денонсация конвенции отвечает интересам России, указывается в документах.

До этого Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай сообщил, что премьеры Российской Федерации и Китая планируют подписать в Бишкеке план взаимодействия до 2030 года.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий