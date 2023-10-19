Путин утвердил денонсацию конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Документ с указом опубликован на официальном портале правовой информации.

В сопроводительных материалах поясняется, что действие конвенции необходимо прекратить из-за того, что резолюция Комитета министров СЕ от 27 сентября 2022 года ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете. Комитет работает над мониторингом выполнения странами — участниками конвенции обязательств в области защиты национальных меньшинств.

Поэтому в сложившейся политической обстановке денонсация конвенции отвечает интересам России, указывается в документах.

До этого Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай сообщил, что премьеры Российской Федерации и Китая планируют подписать в Бишкеке план взаимодействия до 2030 года.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.