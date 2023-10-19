Россиянин «подшутил» над случайной прохожей, наставив на нее дуло игрушечного пистолета

Житель Тайшета купил сыну в подарок игрушечный пистолет и решил «опробовать» оружие, наставив его на случайную женщину. Об этом сообщается на сайте полиции Иркутской области.

18 октября местная жительница обратилась к правоохранителям и рассказала им, что неизвестный испугал ее 54-летнюю мать, наставив на нее «предмет, похожий на пистолет». В этот момент женщина разговаривала по телефону со своей дочерью, однако успела увидеть, как на нее надвигаются двое незнакомцев.

При этом один их них произнес, обращаясь к своему спутнику: «Не делай этого», но другой его не послушался, приблизился к прохожей, приставил к ее лбу оружие и потребовал деньги. При этом он сразу опустил руки и извинился перед женщиной, увидев испуганное лицо жертвы. Мужчина пояснил, что его оружие ненастоящее, и игрушечный пистолет он купил в качестве подарка сыну.

Виновником инцидента оказался 40-летний ранее неоднократно судимый местный житель. В его отношении возбудили новое уголовное дело о разбое. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Ранее подростки из Хабаровска стреляли из игрушечного пистолета по людям.