Врач рассказала, сдача каких анализов поможет выявить многие болезни на ранней стадии

Сдача анализов поможет отследить изменения в организме, потому что многие заболевания на начальной стадии протекают бессимптомно, рассказала Pravda.Ru врач-косметолог, нутрициолог Тагуи Аветова.

По ее словам, это позволит врачам диагностировать заболевание на ранней стадии и эффективнее его вылечить. Эксперт отметила, что для этого будет достаточно сдать общий биохимический анализ крови, исследование уровня ферритина и анализ крови на С-реактивный белок.

Аветова отметила, что этот минимальный набор анализов поможет выявить нарушения в работе организма. После этого медицинский специалист может назначить сдачу дополнительных показателей, а также выявить истинную причину плохого самочувствия.

Ученые из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии (США) до этого разработали анализ крови, выявляющий рак яичников на ранней стадии. Новая методика анализа крови направлена на обнаружение специфических нуклеиновых кислот. Анализ помогает определить, является ли новообразование в области малого таза злокачественным.

Ранее ученый рассказал, какие анализы сдать после укуса мухи-кровососки.