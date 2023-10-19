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Криминального авторитета Гасанова отпустили домой после задержания у кафе в Екатеринбурге

Свердловский вор в законе был задержан и отпущен полицией в Екатеринбурге

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Марсель Гасанов/VK

Криминальный авторитет дагестанского происхождения Марсель Гасанов был задержан и отпущен домой после очередного задержания в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на комментарий руководителя пресс-службы свердловского управления МВД России.

18 октября группу подозрительных мужчин задержали у кафе «Каспий» на Проезжей улице.

«Его взяли у «Каспия». Скрутили, надели черный мешок на голову и увезли на допрос. В чем конкретно его подозревают, пока непонятно», — поделился инсайдер подробностями с порталом E1.

Известно, что стражи порядка проверили документы граждан, а в их машине обнаружили «предметы, похожие на пистолеты Макарова», и в итоге задержанных, в числе которых был и Гасанов, отпустили по домам.

«За знакомство со зданием УБОП в адрес сыщиков претензий они не предъявили. Тем не менее силовики и дальше будут следить за ними», — отметил полковник Валерий Горелых.

По некоторым данным, перед задержанием Гасанов вступил в конфликт с другим вором в законе Гией Свердловским (Георгием Акоевым), а тот в ответ настроил против него «криминальную свердловскую тусовку», призывая не вести с Гасановым никаких дел. В декабре 2019 года последний был осужден за незаконное хранение оружия, а до этого отбывал срок за разбой и освободился из мест лишения свободы в 2016-м, проведя в колонии около шести лет.

Ранее вор в законе Хобот помещен под домашний арест по делу о криминальном статусе.

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