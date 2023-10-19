Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Воспитатель детского сада из Тувы пинал детей и кричал на них во время занятия

В Туве воспитатель детсада пинал детей под камерой во время занятия

Насилие в отношении малолетних со стороны взрослого попало на камеру видеонаблюдения в одном из дошкольных учреждений Кызыла. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по республике Тыва.

На видео из зала, в котором мужчина проводил занятие с группой детей, видно, что все произошло после уборки спортивных снарядов. Воспитатель с коробом в руках пнул ногой сначала одну девочку, которая оказалась рядом с ним.

Пострадавшая, явно испуганная внезапной агрессией со стороны педагога, вернулась в левую колонну. Затем мужчина увидел, как другая девочка бегает по комнате, догнал ее и также пнул по спине. В это же время он грубо кричал на детей, вышедших из строя, и призывал их своими окриками вернуться обратно и успокоиться.

Сейчас следователи ведут проверку по факту произошедшего и собираются дать оценку действиям педагога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Ранее в Новосибирске воспитателей детсада обвинили в истязании более 10 детей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий