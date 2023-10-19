Воспитатель детского сада из Тувы пинал детей и кричал на них во время занятия

Насилие в отношении малолетних со стороны взрослого попало на камеру видеонаблюдения в одном из дошкольных учреждений Кызыла. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по республике Тыва.

На видео из зала, в котором мужчина проводил занятие с группой детей, видно, что все произошло после уборки спортивных снарядов. Воспитатель с коробом в руках пнул ногой сначала одну девочку, которая оказалась рядом с ним.

Пострадавшая, явно испуганная внезапной агрессией со стороны педагога, вернулась в левую колонну. Затем мужчина увидел, как другая девочка бегает по комнате, догнал ее и также пнул по спине. В это же время он грубо кричал на детей, вышедших из строя, и призывал их своими окриками вернуться обратно и успокоиться.

Сейчас следователи ведут проверку по факту произошедшего и собираются дать оценку действиям педагога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Ранее в Новосибирске воспитателей детсада обвинили в истязании более 10 детей.