«Магнит» запустит свой маркетплейс

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» договорился о покупке онлайн-площадки KazanExpress. С помощью нее торговая сеть запустит свой маркетплейс «Магнит Маркет». Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в компании, 100% «Казаньэкспресс» хотят выкупить у «AliExpress Россия», основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда и предпринимателя Сергея Еремеева.

В августе сообщалось, что в России за полгода продажи предприятий в интернете выросли на 63%. Согласно исследованию, одной из главных причин роста интернет-торговли стало бурное развитие маркетплейсов и повышение их популярности среди покупателей.

Большинству россиян, которые пользуются маркетплейсами, не хватает дополнительных опций и технологий в онлайн-магазинах. Опрос показал, что каждый пятый пользователь маркетплейсов ждет возможности заказывать алкоголь и табак.

Опрошенные полагают, что внедрение новых технологий поможет сделать онлайн-покупки удобнее. При этом россияне считают, что дополнительные возможности способен обеспечить искусственный интеллект. Несмотря на опасения, большинство покупателей все же готовы доверить искусственному интеллекту выбор и оплату покупок из-за удобства.

Ранее в России стали чаще совершать автоплатежи через СБП.