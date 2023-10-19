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«Магнит» запустит свой маркетплейс

Ретейлер «Магнит» купит 100% KazanExpress и запустит на ее базе свой маркетплейс

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100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» договорился о покупке онлайн-площадки KazanExpress. С помощью нее торговая сеть запустит свой маркетплейс «Магнит Маркет». Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в компании, 100% «Казаньэкспресс» хотят выкупить у «AliExpress Россия», основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда и предпринимателя Сергея Еремеева.

В августе сообщалось, что в России за полгода продажи предприятий в интернете выросли на 63%. Согласно исследованию, одной из главных причин роста интернет-торговли стало бурное развитие маркетплейсов и повышение их популярности среди покупателей.

Большинству россиян, которые пользуются маркетплейсами, не хватает дополнительных опций и технологий в онлайн-магазинах. Опрос показал, что каждый пятый пользователь маркетплейсов ждет возможности заказывать алкоголь и табак.

Опрошенные полагают, что внедрение новых технологий поможет сделать онлайн-покупки удобнее. При этом россияне считают, что дополнительные возможности способен обеспечить искусственный интеллект. Несмотря на опасения, большинство покупателей все же готовы доверить искусственному интеллекту выбор и оплату покупок из-за удобства.

Ранее в России стали чаще совершать автоплатежи через СБП.

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