В Латвии решили снести памятник советскому академику Келдышу

Рижская дума поддержала решение о сносе памятника советскому академику Мстиславу Келдышу, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, памятник перенесут на склад. С предложением о сносе памятника советскому академику выступил Совет думы по памятникам.

«Рижская дума поддержала решение <...> демонтировать возведенный в советское время памятник Мстиславу Келдышу», — пояснили в законодательном органе.

Отмечается, что монумент отправится на склад Рижского агентства памятников в срок до 8 ноября.

До этого парламент Эстонии (Рийгикогу) не принял закон о демонтаже памятников советской эпохи, который в начале марта отклонил президент страны Алар Карис.

В сентябре в Якутске демонтировали памятник ссыльным и репрессированным гражданам Польши. На месте монумента остались только разрушенный постамент с лестницей.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.