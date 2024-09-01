Яхта оставила без света город в Новосибирской области

Город Бердск в Новосибирской области остался без света из-за яхты, которая врезалась парусом в провода высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Роман Бурдин.

Он рассказал, что судно врезалось в опору ЛЭП 110 кВт. Глава города также опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах они рассказали, что мужчины плыли на паруснике и парус задел провода.

Бурдин добавил, что все находившиеся на яхте живы. Бурдин назвал предварительной причиной произошедшего техническую неисправность.

В результате произошедшего в некоторых районах Бердска и Академгородка пропал свет. Мэр пообещал, что специалисты в течение полутора часов устранят неполадки и электричество снова будет поступать местным жителям.

В июле катер под управлением мужчины врезался в опору ЛЭП на Воронежском водохранилище. Помимо водителя в катере находилось четыре человека, трое из которых несовершеннолетние.

Ранее воздушный шар с людьми столкнулся с высоковольтными проводами и загорелся.