Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Уровень счастья среди молодежи России вырос

Люди с большой семьей и в браке оказались самыми счастливыми в России

close
100%
Shutterstock

Если в прошлом периоде средний балл счастливых людей в России в возрасте от 18 до 24 лет составлял 6,6, то в этом — 7,7. При этом перспективы и возможности развития вошли в топ-3 причины, по которым россияне чувствуют себя счастливыми. Это показало исследование Ренессанс Банк, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Абсолютно счастливыми себя назвали 19% (в прошлом году — 12%). Скорее несчастливы — 18%. Еще 12% заявили, что полностью несчастливы.

Женщины оценили свой уровень счастья выше, чем мужчины: средний балл 7,3 против мужского 6,9.

Большое влияние на уровень счастья оказывают уровень заработной платы (чаще всего счастливыми себя называли те, кто зарабатывает от 130 тыс. рублей), а также высокий статус в карьере. Самыми счастливыми стали представители из таких отраслей, как торговля (7,8), бизнес/предпринимательство (7,6), а также собственники компаний, госслужащие (7,5), менеджеры среднего звена (7,2) и актеры, музыканты, писатели (6,9).

Кроме того, исследование показало, что большая семья делает людей более счастливыми (7,7), как и жизнь в браке (7,4).

«В следующем году люди станут счастливее — в этом уверены 62% респондентов нашего исследования. Этот показатель увеличился на 5 п.п. по сравнению с предыдущим опросом. Снизилось и количество людей, которые предполагают, что станут в 2024-м несчастнее — таких стало 10% против 14% по результатам предыдущего исследования», – прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока «Маркетинг» Ренессанс Банка Ольга Конюшкова.

Ранее биологи выяснили, что некоторые люди генетически предрасположены к счастью.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий