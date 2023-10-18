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Ространснадзор выявил у «Уральских авиалиний» массовые нарушения

Ространснадзор после проверки выявил у «Уральских авиалиний» массовые нарушения

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РИА Новости

Ространснадзор по результатам внеплановой проверки выявил множество нарушений у российской авиакомпании «Уральские авиалинии», пилоты которой посадили самолет Airbus A320 в сентябре в поле под Новосибирском. Об этом сообщает «Известия».

В ходе проверки было осмотрено шесть самолетов авиакомпании. Инспекторы обнаружили дефекты фюзеляжей, загрязнения стоек шасси, коррозию на деталях и неправильно нанесенный герметик. При этом до конца проведения проверок недочеты были устранены.

Ранее сообщалось, что была расшифрована запись диалога пилотов в кабине самолета «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском. По информации канала, это последняя часть расшифровки разговора, который происходил всего за несколько минут до того, как Airbus A320 приземлился.

Второй пилот напомнил капитану о нехватке топлива. В ответ на это капитан призвал его сохранять спокойствие. Один из членов экипажа сообщил диспетчеру, что осталось топлива только на 11 минут, этого недостаточно для приземления в Новосибирске. В связи с этим было принято решение посадить самолет на подходящей площадке.

Самолет «Уральских авиалиний» приземлился на грунт утром 12 сентября. По предварительным данным, изначально произошел отказ гидравлики. На борту находился 161 человек.

Ранее была описана версия о бомбе в самолете Пригожина.

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