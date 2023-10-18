Ространснадзор выявил у «Уральских авиалиний» массовые нарушения

Ространснадзор по результатам внеплановой проверки выявил множество нарушений у российской авиакомпании «Уральские авиалинии», пилоты которой посадили самолет Airbus A320 в сентябре в поле под Новосибирском. Об этом сообщает «Известия».

В ходе проверки было осмотрено шесть самолетов авиакомпании. Инспекторы обнаружили дефекты фюзеляжей, загрязнения стоек шасси, коррозию на деталях и неправильно нанесенный герметик. При этом до конца проведения проверок недочеты были устранены.

Ранее сообщалось, что была расшифрована запись диалога пилотов в кабине самолета «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском. По информации канала, это последняя часть расшифровки разговора, который происходил всего за несколько минут до того, как Airbus A320 приземлился.

Второй пилот напомнил капитану о нехватке топлива. В ответ на это капитан призвал его сохранять спокойствие. Один из членов экипажа сообщил диспетчеру, что осталось топлива только на 11 минут, этого недостаточно для приземления в Новосибирске. В связи с этим было принято решение посадить самолет на подходящей площадке.

Самолет «Уральских авиалиний» приземлился на грунт утром 12 сентября. По предварительным данным, изначально произошел отказ гидравлики. На борту находился 161 человек.

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